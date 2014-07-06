تغيرات جديدة بمدينة الانتاج الإعلامي و”نايل سات” وشركة صوت القاهرة

أصدر عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، المشرف على وزارة الاعلام، مجموعة من القرارات فى إطار الدفع بقيادات جديدة لتحسين وتجويد العمل بالجهات الانتاجية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون .

وتضمنت القرارات ترشيح على عبد البصير السيد حسن مستشار برئاسة الاتحاد، رئيساً لمجلس إدارة مدينة الانتاج الاعلامى ، وتعيين كل من عادل ثابت مستشار برئاسة الاتحاد، ومجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون ، جمال الشاعر رئيس معهد الاذاعة والتليفزيون، شوقية عباس رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالقطاع الاقتصادى ممثلين عن إتحاد الإذاعة والتليفزيون بمجلس إدارة المدينة.

كما قرر “الأمير” تعيين أحمد محمود كامل أنيس وزير الإعلام الأسبق، رئيساً للشركة المصرية للاقمار الصناعية ” نايل سات “، وتعيين كل من حمدى محمد منير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، إبراهيم العراقى وكيل أول وزارة الاعلام،و محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ممثلين عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمجلس إدارة المدينة على أن يتم تعيين المهندس حمدى منير عضوا منتدبًا للشئون الهندسية، إعتباراً من 1 اغسطس المقبل.

وبخصوص شركة صوت القاهرة، تتولى السيدة سمية زغلول الإشراف على وكالة صوت القاهرة للإعلان حتى نهاية شهر رمضان، على أن يتولى الإشراف بعد ذلك السيد عمرو غنيم بجانب عمله .

أ ش أ