جويل وتي موراي يقرران الإنفصال بعد 16 عاماً

كشفت المغنية والكاتبة والعازفة الأمريكية Jewel أنها قررت هي وزوجها Ty Murray إنهاء علاقتهما التي دامت 16 عاماً.

وأشارت Jewel إلى إن Murray كان بالنسبة لها الزوج والصديق والحبيب، لكنها وبعد إتخاذ قرار الطلاق، رأت أنه من الأفضل أن تعلن ذلك بنفسها قبل أن تتداول وسائل الإعلام أخباراً كاذبة.

وقالت Jewel: أنا و Ty Murray حاولنا دائماً أن نعيش حياة هادئة وصادقة، والآن نريد أن ننفصل حبياً من دون أن نخسر الإحترام الذي بنيناه طوال 16 سنة.

وبدوره كتب مصارع الثيران Ty Murray على حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي: لا نرغب بتدمير بعضنا البعض، لذا سنحاول إعادة تنظيم حياتنا كلّ على طريقته وبمفرده.

تجدر الإشارة إلى أن Jewel و Ty Murray تزوجا في العام 2008 بعد علاقة عاطفية إستمرت 10 سنوات، وفي العام 2011 إستقبلا طفلهما الوحيد Kase.

نجوم حافظوا على الصداقة بعد الطلاق

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