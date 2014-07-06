شقيقا بول واكر يشاركان في Fast and Furious 8

كشفت بعض المصادر الصحفية أن Caleb و Cody Walker أي شقيقا النجم الراحل Paul Walker، سيشاركان في الجزء الثامن من سلسلة أفلام Fast and Furious .

وحسب ما ورد، سيقدم Cody البالغ من العمر 25 عاماً شخصية Bryan O'Connor التي إشتهر بها Paul، لكنه سيؤديها بطريقة مختلفة بعض الشيء.

وقال المحلل الإعلامي والخبير في شباك التذاكر Paul Dergarabedia: في حال أدّى Cody Walker دوره بشكل جيّد، وأقنع الجمهور بشخصيته الجديدة، فمن سيكون أفضل منه لتقديم إرث شقيقه؟

وبدوره أكد والد Walker أنه هو من أقنع Cody و Caleb على المواقفة للمشاركة في الأجزاء القادمة من Fast and Furious ، لأنهما ترددا في البداية خوفاً من الفشل.

هذه الخطوة هي بمثابة تكريم للنجم الراحل Paul Walker الذي توفي في تشرين الثاني 2013 إثر تعرضة لحادث سير مروع.

يشار إلى أن Caleb و Cody Walker يصوّران حالياً دورهما في Fast and Furious 7، الذي سيعرض في 10 نيسان 2015.

مشاهد Paul Walker لن تحذف من Fast & Furious 7

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