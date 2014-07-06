اعتماد تنسيق القبول للمراحل الثانوية المختلفة بالغربية

أكدت فاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم اعتماد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية على مستوى الإدارات العشر بالمحافظة، وتحديد الشروط والقواعد للقبول بمدارس المرحلة الثانوية والتعليم الفني أهمها، الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام 2013/ 2014 من محافظة الغربية، وألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أكتوبر 2014، والنجاح في الكشف الطبي.

وأوضحت وكيلة الوزارة أنه تم تحديد 230 درجة للقبول بالثانوية العامة بالمدارس الحكومية، و165 درجة للقبول بالثانوي الخاص، و185 درجة للثانوي الفني للمدارس الصناعية بنين نظام الثلاث سنوات ، و190 درجة للمدارس الصناعية بنات نظام الثلاث سنوات و165 درجة لمدارس التعليم الزراعي “بنين وبنات” نظام الثلاث سنوات ، و150 درجة للقبولبمدارس التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات ” بنين وبنات”.

وبالنسبة للحد الأدنى للتعليم الصناعي بنات نظام السنوات الخمس مشترك فتم تحديد 185 درجة، والتعليم الفني التجاري الفندقي نظام السنوات الخمس 210 درجة والتعليم الفني التجاري نظام السنوات الخمس 185 درجة.

وأشارت إلى أن المدارس الثانوية والفنية ستبدأ في تلقي طلبات قبول أوراق الالتحاق للطلاب اعتبارًا من الاثنين 7 يوليو إلى 24 يوليو الجاري.

أ ش أ