ضبط مسجل قام بسرقة سلاح خفراء مكتب بريد سنهور بالفيوم

ألقت المباحث الجنائية بالفيوم القبض على عنصر جديد من أفراد تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص قام بسرقة أسلحة ميرى من حراسة مكتب بريد قرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس ، وبذلك يرتفع عدد المقبوض عليهم إلي ثلاثة من أفراد التشكيل حيث سبق ضبط كل من عبد العزيز السيد عبد الباقى وحمادة أمين عبد القوى ويجري البحث عن ثلاثة آخرين حددتهم التحريات واعترافات المتهمين المقبوض عليهم .

قام أفراد التشكيل العصابي خلال الشهر الماضي بإطلاق النيران والتعدى بالضرب على كل من الخفير نظامى على يحيى معتوق 52 سنة ، وأمين قاسم عبد الله 46 سنة من قوة خفراء مركز سنورس المعينين لحراسة مكتب بريد قرية سنهور القبلية وقاموا بسرقة أسلحتهما الميرى .

تلقى اللواء الشافعى حسن أبو عامر مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارا من العميد محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ضبط أحمد مصطفى سعد 25 سنة ” عامل ” من نفس القرية وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 و3 طلقات و50 كيلوجراما من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار ، واعترف المتهم بارتكاب واقعة التعدي وسرقة سلاح أفراد حراسة مكتب بريد القرية بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل، وكشفت التحريات والفحص أن المتهم له كارت تخصص إجرامى تحت رقم 100/33 وسبق اتهامه فى 7 قضايا سرقة بالإكراه ومخدرات وحريق عمد وإكراه على توقيع ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 7 قضايا أخرى مقاومة سلطات وبلطجة وخطف وسطو مسلح وقتل ومحكوم عليه هارب فى قضيتى مخدرات بإجمالى أحكام بالسجن بلغت 28 سنة .

تحرر عن الواقعة المحضر 5404 إدارى مركز سنورس، وأحيلوا للنيابة التي قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق ، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى أفراد التشكيل والأسلحة الميرى المستولى عليها .

أ ش أ