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هيئة الأمر بالمعروف تقبض على 30 من عبدة الشيطان في الرياض بالسعودية

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هيئة الأمر بالمعروف تقبض على 30 من عبدة الشيطان في الرياض بالسعودية هيئة الأمر بالمعروف تقبض على 30 من عبدة الشيطان في الرياض بالسعودية

 

ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ليل الخميس الجمعة القبض على 30 شخصًا عاريًا بينهم أمريكيون وأوروبيون، من “عبدة الشيطان” في حفل مختلط بالرياض.

وقال عضو بالهيئة، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت، إن رجال الهيئة القوا القبض على 30 شخصًا من 11 جنسية، منهم أمريكيون وأوروبيون وعرب وسعوديون كانوا يقيمون حفلاً مختلطًا.

وأضاف عضو الهيئة، في تغريدة نشرتها صحف إلكترونية سعودية اليوم، أن المقبوض عليهم اجتمعوا في حفل مختلط على شرب المسكر وتعاطي المخدرات في شعب، بالقرب من العيينة (غرب الرياض) ليحيوا الليل على الطقوس الشيطانية وصوت الموسيقى الصاخبة.

وأوضح أن “المقبوض عليهم كانوا يقيمون طقوس عبدة الشيطان، ويطوفون حول النار، وللأسف كان من بينهم سعوديون”.

وأشار إلى أنهم “كانوا يطوفون حول النار وهم عراة، وضبط ثلاثة يمارسون الفاحشة مع النساء، وكذلك ضبط أمريكي، دون الكشف عن اسمه، يروج المخدرات”.

وأكد مسئول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القضية، مشيرًا إلى أنه اتخذت حيالها الإجراءات النظامية.

وأبدى أسفه لتواجد سعوديين بينهم، لافتًا إلى أنه تمت إحالة المذكورين إلى مركز شرطة العيينة والجبيلة، فيما سلمت النساء إلى سجن النساء.

كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الإحساء شرق المملكة ألقت القبض أخيرا على مجموعة من الشباب والفتيات في حفل مختلط داخل استراحة خاصة. – وكالة الأنباء الألمانية.

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