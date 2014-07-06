بالفيديو والصور.. الجيش الأمريكي يطلق مقاتلة تظهر في أفلام الخيال العلمي

قالت قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها إن الجيش الأميركي سيضم قريبا لسلاحه مروحية تستطيع الانطلاق أسرع 50 مرة من مروحية «بلاك هوك».

وأوضحت الشبكة أن المروحية الجديدة superchopper التي يخطط الجيش الأمريكي لضمها إلى قافلة طائراته، ليس فقط لنقل الجنود والبضائع الثقيلة، لكن كمروحية حربية، وهي ذات تصميم رأيناه كثيرا في أفلام الخيال العلمي وألعاب الفيديو، وفي خلال 3 سنوات ستكون حقيقية وجاهزة للعمل.

وقالت الشبكة إنها الطائرة المستقبلية القادمة من ولاية تكساس وتصنعها شركة AVX ، التي تعتبر المرشح الأوفر حظا للفوز بعقد يبلغ 100 مليار دولار من وزارة الدفاع الأمريكية لإنتاج الجيل القادم من الطائرات الهليكوبتر المقاتلة.

وأضافت أن المروحية الجديدة تتميز بقدرة مراوحها على العمل بقوة ودفعها إلى الأمام لسرعة تصل إلى 230 عقدة.

وتابعت أن الشركة من بين 4 تتنافس للحصول على عقد بقيمة 100 بليون دولار، ومن المتوقع أن تبدأ المنافسة النهائية في عام 2017.

ويخطط الجيش الأميركي في المستقبل القريب لإحلال الطائرات المروحية، مثل طائرة AVX ، مكان الطائرات التقليدية من نوع «بلاك هوك» لتميزها في الحركة وسهولة الإقلاع، وكذلك طبيعة محركها الذي يلغي الحاجة إلى مروحة الذيل، حسبما جاء في الصحيفة.