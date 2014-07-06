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هل يضم منتخب مصر رمضان صبحي وكريم بامبو؟

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هل يضم منتخب مصر رمضان صبحي وكريم بامبو؟ هل يضم منتخب مصر رمضان صبحي وكريم بامبو؟

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب عن خططه للتعامل مع تألق ثنائي الأهلي الشاب رمضان صبحي وكريم بامبو من أجل الاستفادة من إمكاناتهما.

وتألق الثنائي مع الأهلي في مباريات الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

بامبو من مواليد 1993، أما صبحي فهو من مواليد 1997.

وقال غريب لـFilGoal.com: "رمضان صبحي وكريم بامبو تحت أعيننا، ومحمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كان قد طلب مني منذ فترة مراقبة صبحي".

وتابع "بالطبع لا يوجد أي مانع في انضمامها للمنتخب، بشرط ألا يكون التألق الذي ظهرا عليه ظاهرة وقتية وأن يستمر لفترة طويلة".

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