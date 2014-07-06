إعلام «داعش»..استراتيجية دعائية تعزز المكاسب الميدانية (صور وفيديو)

«خريطة الخلافة الإسلامية».. «جواز سفر داعش»، «أول ظهور لأمير التنظيم»..كانت هذه العبارات آخر ما تردد إعلامياً عن تنظيم «داعش» ليزيد من الترويج لأفكار التنظيم الذي جذب الانتباه دولياً خلال الفترة الأخيرة، ليس فقط اعتماداً علي النجاحات التي حققها ميدانياً في العراق وسوريا، وإنما من خلال حرب إعلامية وإستراتيجية دعائية يخوضها التنظيم.



>ويعتمد «داعش» علي إستراتيجية «التواصل الاجتماعي» المتطورة لنشر الخوف، والحصول على التمويل وتجنيد أعضاء جدد، وذلك من خلال ضخ تحديثات من أرض المعركة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«انستجرام» و«يوتيوب».

>وظهر تسجيل مصور وضع على الإنترنت، السبت، رجل يزعم أنه أبو بكر البغدادي زعيم «داعش» خلال خطبة الجمعة في الجامع الكبير في وسط مدينة الموصل ثاني كبرى المدن العراقية، فيما يعد أول ظهور علني له منذ إعلان دولة "الخلافة الإسلامية" ومبايعته كخليفة للمسلمين، إلا أن الحكومة العراقية نفت صحة التسجيل، وقالت إنه «مزيف»، مضيفة أن القوات العراقية أصابت البغدادي مؤخراً في قصف جوي وتم نقله إلى سوريا لتلقي العلاج، وذلك بحسب رواية الحكومة العراقية. ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل من مصادر مستقلة، أو التأكد من أن الشخص الذي ظهر فيه هو البغدادي.



>وظهر التسجيل المصور بعد أسبوع من تسجيل صوتي للبغدادي يعلن فيه «الخلافة»، ويدعو المسلمين في جميع أنحاء العالم إلي الولاء للتنظيم، كما غير التنظيم اسمه من «الدولة الإسلامية في الشام والعراق» إلي «الدولة الإسلامية»، ونشر التنظيم خريطة «الخلافة» التي يعتزم السيطرة فيها علي الشرق الأوسط وأفريقيا ووصولاً إلي أوروبا خلال 5 سنوات.



>ورغم أن الوضع الميداني في الشام والعراق، لم يشهد جديداً، بعد سيطرة التنظيم علي الموصل، يعتمد «داعش» علي التأثير في الرأي العام و«الحرب الإعلامية» لبث الرعب في نفوس العراقيين من خلال نشر صور يدعون فيها أنها لأشخاص قتلوهم ومناطق سيطروا عليها، مما يدفع العراقيون إلي النزوح خوفاً من أن يلقوا المصير نفسه.

وأكد محللون أنه حتى في حالة هزيمة «داعش» علي الأرض، فإن الاعتراف والزخم على الانترنت لا يقدر بثمن بالنسبة للتنظيم.



>وينقسم دور «داعش» في مواقع التواصل الاجتماعي إلي تقسيمات مختلفة، منها الحساب الإعلامي الرسمي للتنظيم، الذي يبث تسجيلات خاصة ببيانات التنظيم، وحسابات أقاليم «داعش»، ويتم من خلالها توفير بث حي للأحداث وصور، وحسابات «مجاهدي داعش»، حيث يتحدث المقاتلون فيها عن تجاربهم وحياتهم اليومية، وكذلك حسابات خاصة بمؤيدي التنظيم.

>واستخدم «داعش» «هاشتاجات» الخاصة بكأس العالم باللغة الانجليزية والعربية للترويج لمحتويات تتضمن دعاية لـ«داعش» علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر»، وذلك بالإضافة إلي «الهاشتاجات» المختلفة الخاصة بالتنظيم.

>ومن جانبه، أكد الزميل الزائر بمركز «بروكينجز» الدوحة، تشارلز ليستر، لصحيفة «جارديان» البريطانية أن «داعش يدفع بمعلومات كماُ ونوعاُ بشكل مؤثر»، مشيراً إلي أن التدفق المستمر لمواد تروج للتنظيم وجودتها العالية تعطي صورة لمتابعي هذه المواقع أن التنظيم علي درجة عالية من التنظيم والتسليح، ويستحق الانضمام به». واعتبر الباحث أن مواجهة هذه المواد الدعائية لا يقل أهمية عن وقف الصراع في المنطقة.

>واعتبرت «جارديان» أن حرب التأثير علي «الرأي العام» قد يكون أكثر أهمية بالنسبة للمجموعات المقاتلة من القتال نفسه، حيث يتم تحويل الخسائر العسكرية إلي «انتصارات دعائية»، واستخدام التقدم الميداني كأدوات قوية لحشد الدعم لقضيتهم.

>ومن جانبه، رصد الباحث في قضايا الإرهاب، جي إم بيرجر، زيادة ملحوظة في نشاط أنصار «داعش» علي مواقع التواصل، وخاصة «تويتر» خلال الأسابيع القليلة الماضية بما يصل إلي 40 ألف تغريدة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «سيدني مورنيج هيرلد» الاسترالية.

>وتعقب بيرجر نحو 3 مليون تغريدة من 7500 حساب من «شبكات جهادية» علي «تويتر» استخدمت 4 «هاشتاجات» جهادية معروفة وهي # داعش # جبهة النصرة # الجبهة الإسلامية #daash.