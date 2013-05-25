كتلة الوفد بالشورى تهدد بالإنسحاب من جلسة اليوم اذا تمت مناقشة قانون “القضاة”



> قال النائب الوفدى محمد الحنفى ابو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ان مناقشة تعديلات مشاريع قانون “السلطة القضائية” فى هذا التوقيت مرفوضة وخاصة ان رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد فهمى قد أعلن أن القانون لن يناقش فى المجلس قبل أن يعرض على الهيئات القضائية جميعاً وبعد إضافة التعديلات المطلوبة فيه .

وطالب ”ابو العينين ” حزب الحرية والعدالة التخلى عن موقفها وتغليب المصلحة الوطنية على سيناريو تصفية الحسابات ، مؤكداً ان حزب الوفد يرفض مناقشة المشروع فى حالة اصرار الاغلبية بالمجلس على مناقشة القانون وسيقرر الانسحاب من المجلس ككتلة برلمانية لحزب الوفد متمثلة فى 14 نائبا وسيتبع هذا القرار فى حالة تغول اغلبية الاخوان بالمجلس .

وطالب ابو العينين حزب الحرية والعدالة الذراع الساسى للاخوان المسلمين العمل على لم الشمل وتخفيف الاحتقان السياسى والنظر فى القوانين الاقتصادية التى تنقذ مصر من كبوتها وترفع من شأن المواطن المصرى.

واوضح رئيس الهيئة البرلمانية للوفد ان الوضع الذى يستخدم فى مناقشة القوانين داخل المجلس مرفوض من المعارضة واصرار المتقدمين بمشاريع القوانين المعدلة للسلطة القضائية فى تعليق المشانق للقضاة مرفوض ، محذراً من الاستمرار فى العناد حتى لانعرض البلاد الى المزيد من الاشتباكات .