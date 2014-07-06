"التعليم العالي" تعلن أسماء الجامعات والكليات الخاصة المعتمدة

أعلنت هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الجامعات والكليات والبرامج التعليمية المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة، والمعتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي بالوزارة حتى تاريخ اليوم.



> وأكد الدكتور سعيد حمد الحساني، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تعرف الطالب على الموقف الأكاديمي للبرنامج الذي يود الالتحاق به والتأكد من حصول البرنامج على الاعتماد الأكاديمي، مشيراً إلى أن هيئة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة تتولى تقييم البرامج بصورة دورية من خلال فرق المقيمين الخارجيين الذين يتم استقطابهم للتأكد من سلامة البرامج التعليمية المطروحة في تلك المؤسسات، وتماشيها مع المستويات العلمية وبما يضمن تحقيق معايير الجودة الشاملة لهذه البرامج.



> وأوضح أن التحاق الطالب ببرنامج معتمد أكاديمياً من الوزارة يضمن تصديق الوزارة على الشهادة الحاصل عليها الطالب بعد تخرجه، وهو أمر تطلبه المؤسسات الاتحادية وكثير من جهات التوظيف المحلية للتعيين بها كما يتم الاعتداد بالشهادة المصدق عليها كأساس للترقي والابتعاث خارج الدولة للحصول على درجات علمية أعلى.



> من جانبه، أشار الدكتور بدر أبو العلا مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي إلى أن عملية الترخيص للبرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، تخضع لعدد من المعايير العلمية التي تأخذ بها المؤسسات العريقة في العالم، وتشمل هذه المعايير أهداف البرنامج ومخرجاته التعليمية والخطة الدراسية ومحتويات مساقاتها، والبيئة التعليمية التي يتم طرحه فيها، وكذلك المرافق العلمية والتعليمية ومصادر التعلم، إضافة إلى كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوياتهم العلمية وغيرها من طرق وأساليب التدريس المتبعة، وكذلك ارتباط البرنامج باحتياجات سوق العمل.

القائمة

فيما يلي قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخصة من قبل الوزارة والبرامج المطروحة بها والتي حصلت على الاعتماد الأكاديمي، ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم الاطلاع على هذه القائمة التي يتم تحديثها دورياً من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الاعتماد الأكاديمي: www.caa.ae

بوليتيكنيك أبوظبي

البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية (تكنولوجيا هندسة الميكاترونكس، تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، تكنولوجيا هندسة أنظمة القياس والتحكم، تكنولوجيا الهندسة الكهربائية)/ البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات (أمن البرمجيات، أمن الشبكات والفضاء الإلكتروني، إدارة أمن النظم والخوادم)/ البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة البترول‏ (تكنولوجيا هندسة البترول‏، تكنولوجيا هندسة عمليات النفط والغاز‏)/ شهادة في صيانة الطائرات/ دبلوم في إدارة الحركة الجوية/ دبلوم في تكنولوجيا هندسة الطائرات/ دبلوم في صيانة الطائرات/ دبلوم عالي في إدارة الملاحة الجوية/ دبلوم عالي في تكنولوجيا هندسة الطائرات/ دبلوم عالي في صيانة الطائرات/ الدبلوم العالي في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية (تكنولوجيا هندسة الميكاترونكس، تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، تكنولوجيا هندسة أنظمة القياس والتحكم، تكنولوجيا الهندسة الكهربائية)/ دبلوم عالي في تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات (أمن البرمجيات، أمن الشبكات والفضاء الإلكتروني، إدارة أمن النظم والخوادم)/ دبلوم عالي في التكنولوجيا النووية/ الدبلوم العالي في تكنولوجيا هندسة البترول ‏(تكنولوجيا هندسة البترول‏، تكنولوجيا هندسة عمليات النفط والغاز‏)/ الدبلوم العالي في تكنولوجيا أشباه الموصلات.

كلية أبوظبي للإدارة

بكالوريوس العلوم في الإدارة (إدارة أعمال، الريادة)/ ماجستير في إدارة الأعمال.

جامعة أبوظبى

بكالوريوس في العمارة/ بكالوريوس آداب في إدارة الفنون والثقافة والتراث / بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية/ بكالوريوس الآداب في الإعلام (الإعلان، الصحافة، العلاقات العامة، الوسائط الم

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