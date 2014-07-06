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بالصور.. وزير النقل يتفقد محطتى العتبة والشهداء.. ويقرر فتح الجيزة للجمهور

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بالصور.. وزير النقل يتفقد محطتى العتبة والشهداء.. ويقرر فتح الجيزة للجمهور بالصور.. وزير النقل يتفقد محطتى العتبة والشهداء.. ويقرر فتح الجيزة للجمهور

وزير النقل فى جولته المفاجئة

قام هانى ضاحى وزير النقل بعمل جولة مفاجئة لمحطات الخط الثانى لمترو الأنفاق تفقد خلالها سير العمل بعدد من المحطات منها محطة العتبة والشهداء حيث شدد على ضرورة الحفاظ على جدول التشغيل وإنتظام زمن التقاطر وكذلك توفير معدلات أعلى من النظافة داخل المحطات والقطارات وتوفير الإضاءة اللازمة بها وكذلك تشديد الإجراءات الأمنية بالمحطات وعلى البوابات أثناء دخول وخروج الركاب لتحقيق السيولة المرورية للركاب .

وأثناء جولته استمع وزير النقل لشكاوى عدد من المواطنين حيث وعدهم بتوفير الحلول العاجلة لتلك الشكاوى وتقديم خدمة مميزة خلال الفترة القادمة تليق بهم وخلال ذلك اصدر تعليماته بفتح محطة الجيزة مجدداً أمام الجمهور .

كما قام بتفقد سير العمل بمحطة قطار وذلك لمتابعة إنتظام حركة تشغيل القطارات والإستماع لشكاوى ومقترحات ركاب القطارات تمهيداً للوقوف عليها وتوفير الحلول لها .

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