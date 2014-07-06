أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. إحباط تهريب 110 طن بضائع أجنبية عبر لنشات كبيرة ببحيرة المنزلة ببورسعيد

Google+ Print
بالصور.. إحباط تهريب 110 طن بضائع أجنبية عبر لنشات كبيرة ببحيرة المنزلة ببورسعيد بالصور.. إحباط تهريب 110 طن بضائع أجنبية عبر لنشات كبيرة ببحيرة المنزلة ببورسعيد

.إحباط تهريب 110 طن بضائع أجنبية

أحبطت قوات الشرطة بسوهاج محاولة تهريب  110 طن بضائع أجنبية الصنع عبر لنشات كبيرة ببحيرة المنزلة.

أثناء مرور الرائد أحمد رشاد رئيس مباحث تأمين الطرق بمديرية أمن بورسعيد على الطريق الدائرى، شاهد مجموعة من اللنشات والمراكب تقوم بمحاولة تهريب كمية كبيرة من البضائع عبر مياة بحيرة المنزلة.

تم على الفور الدفع بقوات شرطة المسطحات المائية برآسة المقدم احمد الحريزى . حيث قامت لنشات وقوات شرطة المسطحات المائية بمحاصرتهم داخل مياة البحيرة ..بينما قام ضباط مباحث تأمين الطرق بمحاصرتم برا على الطريق الدائرى حتى تمكنوا جميعا من ضبط اللنشات وضبط جميع البضائع والقائمين على تهريبها .. حيث بلغ اجمالى البضائع المضبوطة حوالى (110) طن بضائع اجنبية الصنع “ملابس” غير خالصة الرسوم الجمركية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم البضائع الى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لإتخاذ اللازم حيالها والعرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا