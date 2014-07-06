بالصور.. إحباط تهريب 110 طن بضائع أجنبية عبر لنشات كبيرة ببحيرة المنزلة ببورسعيد

أحبطت قوات الشرطة بسوهاج محاولة تهريب 110 طن بضائع أجنبية الصنع عبر لنشات كبيرة ببحيرة المنزلة.

أثناء مرور الرائد أحمد رشاد رئيس مباحث تأمين الطرق بمديرية أمن بورسعيد على الطريق الدائرى، شاهد مجموعة من اللنشات والمراكب تقوم بمحاولة تهريب كمية كبيرة من البضائع عبر مياة بحيرة المنزلة.

تم على الفور الدفع بقوات شرطة المسطحات المائية برآسة المقدم احمد الحريزى . حيث قامت لنشات وقوات شرطة المسطحات المائية بمحاصرتهم داخل مياة البحيرة ..بينما قام ضباط مباحث تأمين الطرق بمحاصرتم برا على الطريق الدائرى حتى تمكنوا جميعا من ضبط اللنشات وضبط جميع البضائع والقائمين على تهريبها .. حيث بلغ اجمالى البضائع المضبوطة حوالى (110) طن بضائع اجنبية الصنع “ملابس” غير خالصة الرسوم الجمركية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم البضائع الى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لإتخاذ اللازم حيالها والعرض على النيابة العامة.