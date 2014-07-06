بالصور والفيديو.. دبي تتحول إلي «مول العالم»

أطلق نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع بناء «مول العالم»، الذي من المقرر أن يكون الأكبر من نوعه على الإطلاق، وذلك على مساحة تتجاوز 48 مليون قدم مربع، من بينها 7 كيلومترات من الشوارع المكيفة صيفًا تفتح لتصبح في الهواء الطلق خلال الشتاء.

الشيخ محمد بين راشد أكد أن إطلاق المشروع الجديد يندرج ضمن رؤية دبي لتكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والثقافية لحوالي ملياري نسمة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ومن المقرر أن تقوم مجموعة «دبي القابضة» بتطوير المشروع، وهي مملوكة للشيخ محمد بن راشد.

ويشمل مخطط المشروع بناء مركز تجاري مساحته 743 ألف متر مربع، مرتبط بمتنزه ومسارح ومنشآت للسياحة العلاجية، و100 منشأة فندقية تضم 20 ألف غرفة.

وستُفتح ممرات طولها 7 كيلومترات تربط المنشآت خلال فصل الشتاء، لكنها ستغطى وستكون مكيفة خلال فصل الصيف.

وسيكون بمقدرة «المول» أن يستضيف 180 مليون زائر سنويًا.

أكد رئيس مجموعة «دبي القابضة»، محمد القرقاوي، أنه «سيتم بناء المشروع على مراحل، ليواكب بشكل تدريجي النمو في قطاع السياحة العائلية في دبي».

ويضم المشروع مناطق ضخمة للاحتفالات ومناطق للعروض الترفيهية والثقافية، وممشى للاحتفالات مستوحاة من شوارع ومسارح لندن وبرشلونة ونيويورك.

ويضم المشروع أيضًا حديقة ألعاب ضخمة تكون مغطاة ومكيفة في الصيف، وتفتح لتصبح في الهواء الطلق خلال الشتاء والخريف.

ويقع مشروع «مول العالم»، الذي من المقرر أن يصبح أكبر مركز تسوق من نوعه في العالم، في وسط شارع الشيخ زايد بدبي، باتجاه مدينة أبوظبي.

وتضع دبي السياحة في صلب استراتيجيتها الاقتصادية، وباتت تستقبل أكثر من 10 ملايين سائح سنويا.