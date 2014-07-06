وزير الصناعة: بدء إجراءات التحقيق ضد واردات “البولى إيثيلين”

وافق منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على بدء التحقيق فى دعم صنف “بولى إيثيلين تيرفثالات” (PET) ذات منشأ أو المصدرة من الهند والصين وماليزيا وباكستان وسلطنة عمان.

وأكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية – فى بيان لوزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأحد – أن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة الوطنية تدعى فيها أن الواردات من صنف “بولى إيثيلين تيرفثالات” ذات منشأ أو المصدرة من الهند والصين وماليزيا وباكستان وسلطنة عمان وتايلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة ترد بأسعار مدعمة وتسبب إعاقة مادية للصناعة الوطنية، ومثلت الصناعة المحلية الشركة المصرية الهندية للبوليستر حيث يمثل إنتاجها 100% من إجمالي الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى، وتم إخطار حكومات الدول المعنية بقبول الشكوى، وتوجيه الدعوة لها لعقد مشاورات مع سلطة التحقيق المصرية بهدف التوصل لحل مقبول.

وأضاف السجينى أنه طبقا لأحكام المادة 58 من اللائحة التنفيذية تم عقد جلسة مشاورات مع ممثلي كل من حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم استبعاد دولة تايلاند من إجراءات التحقيق حيث أن حجم وارداتها أقل من 4%، كما تم استبعاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المشاورات.

وأوضح أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قام بعرض النتائج التي توصل إليها على اللجنة الاستشارية والتي انتهت إلى الموافقة على توصية الجهاز ببدء إجراءات التحقيق كما تم حفظ الشكوى المقدمة من الصناعة المحلية ضد الواردات المدعى بكونها مدعومة من صنف “بولى ايثيلين تيرفثالات” ذات المنشأ أو المصدرة من دولة الإمارات العربية المتحدة وتايلاند.

أ ش أ