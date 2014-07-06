ليڤيل يطلق حملة خيرية بالتعاون مع مؤسسة الجليلة خلال رمضان

أطلقت محلات “ليڤيل" في مدينة دبي حملة تسوق واسعة خلال شهر رمضان الفضيل ركّزت في جزء كبير منها على العمل الخيري الذي سيعود ريعه إلى مؤسسة الجليلة الخيرية.

وتشتمل تلك الحملة التي أطلق عليها اسم "لآلىء الحكمة"، على مجموعة من الفعاليات والأنشطة الفنية والترفيهية والتسويقية، في أجواء رمضانية دافئة مستوحاة من وحي كرم هذه المناسبة. ويحفل برنامج هذه الحملة أيضاً بعروض وأعمال فنية وعزف حيّ للموسيقى التلقليدية، إلى جانب توفير تجربة فريدة من نوعها لتسوق الأحذية في متاجر مؤقتة راقية، بالإضافة إلى عرض مجموعة حصرية ومتنوعة من العلامات التجارية والأزياء الفاخرة.

وأقامت محلات “ليڤيل” في 26 يونيو الماضي، حفلاً خاصاً عرضت خلاله تفاصيل هذا الحدث، في "فوغ كافيه" المميز، وحضر هذه المناسبة الفنان الإمارتي مطر بن لاحج الذي يسهم في حملة رمضان في “ليڤيل” #RamadanAtLevel، من خلال ابتكار قطعة فنية سوف يكشف النقاب عنها في حفل يقام في 23 يوليو الجاري في المتجر.

ويشار إلى أن هذه المبادرة الخيرية تنظم بالتعاون مع شركة "اللآلئ العربية القابضة" ومؤسسة الجليلة في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث تم ابتكار سوار من اللؤلؤ يعرض للبيع في المتجر. وعند شراء إحدى الأساور من هذه النسحة المحدودة المشغولة بإتقان وحرفية عاليين، سوف يعود جزء من قيمتها إلى مؤسسة الجليلة كمساهمة اجتماعية من خلال التسوق لأهداف نبيلة.