أميرات "سرايا عابدين"... هل ينافسن "حريم السلطان" بأناقتهن؟

بعد عرض مسلسل "حريم السلطان" في الوطن العربي، أصبحت أزياء السلطانات التاريخية ومجوهراتهن المزينة بأجمل الأحجار الثمينة هوساً لدى العديد من متابعيه، وفي الأيام الماضية اتضح لنا أن أميرات "سرايا عابدين" سيزاحمن "حريم السلطان" بإطلالاتهن الملكية في كل حلقة.

منذ الحلقات الأولى لمسلسل "سرايا عابدين" ظهرت الأميرات بأجمل الإطلالات، وشاهدنا تألق كل من: نيلي كريم، ونور، بالإضافة إلى النجمة أنوشكا، والنجمة يسرا، فمع الفساتين الملكية التي ارتدتها نجمات المسلسل ظهرت العديد من التيجان المبهرة كذلك، ومما شاهدناه في حلقات هذا الأسبوع نستطيع القول أن هذا المسلسل سيخطف الأضواء من "حريم السلطان" اللواتي تألقن على مدى 4 مواسم.

ظهرت الممثلة يسرا بدور السلطانة "خوشيار" أو السلطانة الأم، ومنذ أن عرضت إعلانات المسلسل في الأشهر الماضية شاهدنا لمحات من إطلالاتها الملكية فيه، أما نور فتمثل دور "فريال هانم" إحدى زوجات الخديوي، والتي قدمت من أسرة أرستقراطية، ويظهر ذلك في شخصيتها المتعجرفة وأناقتها المبهرة، فيما تلعب نيللي كريم دور "صافيناز" زوجة الخديوي ذات الأصول الشركسية، بالإضافة إلى دور شقيقتها جولنار، كما تلعب مي كساب دور "شفق هانم"، ولا يمكن أن ننسى الأميرة "جشم" رابع زوجات الخديوي التي تلعب دورها سوسن آرشيد، حيث أبهرتنا في أول ظهور لها بفستان عروس أبيض رائع.

نعرض لك في الصور أعلاه فساتين أميرات "سرايا عابدين"، فأيهنّ الأجمل باعتقادك؟

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