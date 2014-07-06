هذا ما نتوقع ظهوره في أسبوع الموضة الباريسي

يحمل أسبوع الموضة في كل موسم مجموعة من المفاجآت والاتجاهات الأنيقة التي نشاهد اكتساحها للسجادة الحمراء و لفساتين السهرات في كل مرة، ولكن بمتابعتنا المستمرة لعالم الموضة نتوقع ظهور اتجاهات معينة في أسبوع الموضة للأزياء الراقية خريف وشتاء 2014-2015، ومن هذه الاتجاهات:

- ألوان الجواهر

اعتدنا على أن نشاهد عودة درجات ألوان الأحجار الكريمة كالزمردي والعودي والكحلي وغيرها في كل العروض الشتوية، ونتوقع أن شاهد الكثير منها يزين فساتين السهرات على منصات العروض في الأيام المقبلة.

- القصات الكلاسيكية

كانت القصات الكلاسيكية سيدة هذا العام بدون منازع، وربما يكون لحفل"Met Gala" دوراً كبيراً في ذلك، إذ شاهدنا التصاميم الأنيقة المستوحاة من أزياء الخمسينات والستينات على سجادته الحمراء، وننتظر أن نشاهد العديد منها في الأيام المقبلة أيضاً.

- تطريزات وتفاصيل متقنة

اعتمد المصممون الفساتين الناعمة ذات التفاصيل الخفيفة والقصات الأنثوية على عدة مواسم سابقة، ولكن لاحظنا في الفترة الأخيرة ميلهم لزيادة حدة التفاصيل والتطريزات في تصاميمهم، ونأمل أن نشاهد المزيد من إبداعات المصممين وتفاصيلها في أسبوع الموضة للأزياء الراقية خريف وشتاء 2014-2015.

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