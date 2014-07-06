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مصرع طالبة صدمها القطار أثناء عبورها السكة الحديد بالمنوفية

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مصرع طالبة صدمها القطار أثناء عبورها السكة الحديد بالمنوفية مصرع طالبة صدمها القطار أثناء عبورها السكة الحديد بالمنوفية

صورة أرشيفية

لقيت طالبة مصرعها بمدينة منوف حيث صدمها القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وتم نقل الجثة إلى المستشفى .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطاراً من مستشفى منوف العام بوصول رحاب عثمان سعيد 17 سنة طالبة جثة هامدة متاثرة بإصابتها بكسور متفرقة إدعاء حادث تصادم .

وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقيقها قرر أنه أثناء قيام شقيقته المتوفية بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه إصطدم بها القطار رقم 617 أثناء عمل مناورة للقطار وتم نفى الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة .

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