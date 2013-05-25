أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اعتقال 30 شخصا عاريا من "عبدة الشيطان" أثناء حفل مختلط بالسعودية

Google+ Print
اعتقال 30 شخصا عاريا من "عبدة الشيطان" أثناء حفل مختلط بالسعودية اعتقال 30 شخصا عاريا من "عبدة الشيطان" أثناء حفل مختلط بالسعودية

ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (الشرطة الدينية) فى ، القبض على 30 شخصا عاريا بينهم أمريكيون وأوروبيون، من "عبدة الشيطان" فى حفل مختلط بالرياض.

وقال عضو فى الهيئة عبر حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم السبت، إن رجال الهيئة ألقوا القبض على 30 شخصا من 11 جنسية، منهم أمريكيون وأوروبيون وعرب وسعوديون كانوا يقيمون حفلا مختلطا.

وأضاف عضو الهيئة فى تغريدة نشرتها صحف إلكترونية سعودية اليوم، أن المقبوض عليهم اجتمعوا فى حفل مختلط على شرب المسكر وتعاطى المخدرات فى شعب، بالقرب من العيينة (غرب الرياض) ليحيوا الليل على الطقوس الشيطانية وصوت الموسيقى الصاخبة.

وأوضح أن "المقبوض عليهم كانوا يقيمون طقوس عبدة الشيطان، ويطوفون حول النار، وللأسف كان من بينهم سعوديون".

وأشار إلى أنهم "كانوا يطوفون حول النار وهم عراة، وضبط ثلاثة يمارسون الفاحشة مع النساء، وكذلك ضبط أمريكى، دون الكشف عن اسمه، يروج المخدرات".

وأكد مسئول فى هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر القضية، مشيرا إلى أنه اتخذت حيالها الإجراءات النظامية.

وأبدى أسفه لتواجد سعوديين بينهم، لافتا إلى أنه تمت إحالة المذكورين إلى مركز شرطة العيينة والجبيلة فيما سلمت النساء إلى سجن النساء.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمحافظة الإحساء شرق المملكة، ألقت القبض مؤخرا على مجموعة من الشباب والفتيات فى حفل مختلط داخل استراحة خاصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً