اعتقال 30 شخصا عاريا من "عبدة الشيطان" أثناء حفل مختلط بالسعودية

ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (الشرطة الدينية) فى السعودية، القبض على 30 شخصا عاريا بينهم أمريكيون وأوروبيون، من "عبدة الشيطان" فى حفل مختلط بالرياض.

وقال عضو فى الهيئة عبر حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم السبت، إن رجال الهيئة ألقوا القبض على 30 شخصا من 11 جنسية، منهم أمريكيون وأوروبيون وعرب وسعوديون كانوا يقيمون حفلا مختلطا.

وأضاف عضو الهيئة فى تغريدة نشرتها صحف إلكترونية سعودية اليوم، أن المقبوض عليهم اجتمعوا فى حفل مختلط على شرب المسكر وتعاطى المخدرات فى شعب، بالقرب من العيينة (غرب الرياض) ليحيوا الليل على الطقوس الشيطانية وصوت الموسيقى الصاخبة.

وأوضح أن "المقبوض عليهم كانوا يقيمون طقوس عبدة الشيطان، ويطوفون حول النار، وللأسف كان من بينهم سعوديون".

وأشار إلى أنهم "كانوا يطوفون حول النار وهم عراة، وضبط ثلاثة يمارسون الفاحشة مع النساء، وكذلك ضبط أمريكى، دون الكشف عن اسمه، يروج المخدرات".

وأكد مسئول فى هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر القضية، مشيرا إلى أنه اتخذت حيالها الإجراءات النظامية.

وأبدى أسفه لتواجد سعوديين بينهم، لافتا إلى أنه تمت إحالة المذكورين إلى مركز شرطة العيينة والجبيلة فيما سلمت النساء إلى سجن النساء.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمحافظة الإحساء شرق المملكة، ألقت القبض مؤخرا على مجموعة من الشباب والفتيات فى حفل مختلط داخل استراحة خاصة.