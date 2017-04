10 مجموعات لمكياج خاصّ بالشابات

تحتاج المراهقات إلى مكياج خاصّ يبرز جمالهنّ بطريقة عفويّة، من دون المبالغة والإفراط باطلالتهنّ. ومع تنوّع مستحضرات التجميل وتعدّد ألوانها، تجد الفتاة نفسها حائرة في اختيار ما يناسبها فعلاً. إليك بالصور 10 مجموعات اختارها موقع " سيدتي نت" ليساعدك على تطبيق مكياج صيفي، يناسب عمرك ويمنحك التميّز.

قد يعجبك: آخر صيحات ظلال العيون على طريقة Serenay Sarikaya

مجموعة Dior Addict

تحتوي هذه التشكيلة على ظلال عيون، ماسكرا وآيلاينر بألوان البنفسجي، الأصفر، الزهري والأزرق. تتميّز الماسكرا بفرشاة جديدة وسميكة مصنوعة من المطاط اللين الناعم، حيث أنّ تطبيقها سهل جدّاً. أما اللآيلاينر الجيل، فمصمّم بشكل يرسم العين بدقة ليعكس جاذبيّتها. وتكتمل الإطلالة مع ظلال العيون النابض بالحياة الذي يعيد الإشراق لنظرتك.

أما اختيار اللون المناسب لك، فيختلف بحسب الإطلالة التي تريدين. اللون الزهري للعيون الأكثر جرأة، الأزرق للعيون المثيرة البرّاقة، والأرجواني الساطع والداكن، للجاذبيّة الراقية.

مجموعة Mac

تعتبر ألوان هذه المجموعة مناسبة لفصل الصيف، وتحديداً بالظلال المميّز. أما الفرشاة الخاصة ببودرة الخدود، فتخطّط عظمتي الوجه بدقة، لبشرة سمراء لافتة. إضافة الى طلاء الأظافر ذات أبعاد تبدو رائعة تحت شمس الصيف.

مجموعات من Marc jacobs

تضمّ هذه التشكيلة ملمع شفاه تتنوّع ألوانه من الخفيفة الشفافة إلى القوية. إضافة إلى بودرة خدود تمنح الوجنتين لوناً نقيّاً وشكلاً جذّاباً. أما تشكيلة ظلال العيون، فتختلف من إطلالة الى أخرى. يمكنك متابعة الصور لمعرفة كيفيّة تنسيقها. تتميّز هذه المجموعات بطلاء الأظافر بالألوان اللامعة المعدنيّة، وألوان الباستيل الجديدة، كما يمكنك استخدام لونين معاً بابتكارت وأشكال جديدة.

MAKE UP FOR EVER

تعتبرمجموعة HDمن أساسيّات ماكياج كلّ فتاة تريد الحصول على بشرة مثاليّة وطبيعية في أيّة مناسبة . إضافة الى الألوان الجديدة لأحمر الشفاه، مع الآي لاينر السائل باللون الأزرق والماسكرا التي تمنح الرموش طولاً مميّزاً. كلّ هذه المستحضرات تعتبر مهمّة في فصل الصيف، إذ أنّها مقاومة للماء، ما يؤدي إلى ثباتها لوقت أطول.

إذا كنتِ تبحثين عن مصحّح الحواجب مقاوم للماء ، فإنّ مجموعة Aqua من MAKE UP FOR EVER تُلبّي جميع الاحتياجات للألوان والإطلالات المرغوبة.

Yves Saint Laurent

يطغى اللون الأزرق على اختيارات الفتيات لمكياج صيفي مشرق. إليك من هذه المجموعة لوناً مميّزاً لطلاء الأظافر الأزرق، مع تشكيلة من ظلال العيون التي تبرز جمال العين اذا تمّ دمجها بالطريقة الصحيحة. مع أحمر الشفاه اللامع القويّ باللون الزهري أو البرتقالي.

اختاري الألوان التي تحبّين من المجموعات التي جمعناها لك، وتمتّعي بمكياج صيفي مميّز ومناسب لعمرك.

تابعي أيضاً:

بالفيديو: طريقة تكبير الشفاه من دون بوتوكسا

ختاري أجمل مكياج للمرشحات في مسابقة Fashionista

آخر إطلالات المكياج لأحلام