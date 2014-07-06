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انتظام الحركة المرورية بالسويس .. ولا مشاكل بعد زيادة أجرة المواصلات 25 قرش

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انتظام الحركة المرورية بالسويس .. ولا مشاكل بعد زيادة أجرة المواصلات 25 قرش انتظام الحركة المرورية بالسويس .. ولا مشاكل بعد زيادة أجرة المواصلات 25 قرش

مديرية أمن السويس

أعلنت مديرية أمن السويس أن الحركة المرورية بججيمع شوارع المحافظة صباح اليوم استقرت بنسبة 100 % بعد احتجاج بعض السائقين صباح أمس لعددت ساعات احتجاجا على ارتفاع الوقود والمطالبة بزيادة اجرة المواصلات وهو ما حدث بالفعل وتم زيادة الاجرة 25 قرش على جميع الخطوط.

قال قيادي أمني أن ضباط مباحث المرور تعاملو بشكل حكيم مع الامر واحتجاج السائقين أمس وتم امتصاص غضبهم وتنفيذ القرار بالزيادة عقب صدور القرار رسمي من قبل محافظ السويس وتوزيعه على المواقف والمحال التجارية والسائقين.

وطالب القيادي الأمني من المواطنين عدم الخضوع لابتزاز اى سائقين بزيادة الاجرة عن الحد المسموح مطالبهم بالايجابية وابلاغ قوات الامن او اقرب قسم شرطة للابلاغ عن اى مخالف او مستغل للاوضاع الحالية التى تمر بها البلاد.

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