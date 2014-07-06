الثوم وإكليل الجبل لتكثيف وتعطير شعرك

إذا أردت الكثافة والحيوية لشعرك، فقد تلجئين إلى بعض الأساليب التي قد تتطلب منك مزيداً من التضحيات، فعلاجات الشعر المنزلية قد تكون متعبة ومزعجة الرائحة، في حين أن علاجات مراكز التجميل قد تحتاج إلى ميزانيات ضخمة لا تستطيعين استيعابها.

ولكن لم لا تجربين حمام الثوم لكثافة الشعر؟؟ فهذا الحمام المنزلي البسيط لن يحتاج منك أياً من التضحيات السابق ذكرها، وبخصوص رائحة الثوم فالحل سيكون أبسط مما تتخيلي، فقط قومي بتجهيز هذه الأدوات، وجربي هذه الوصفة من اليوم...

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المقادير:

•فنجان من الثوم.

•فنجانان من زيت الزيتون.

•فنجان من الزعتر المجفف.

الطريقة:

1.قشري الثوم واهرسيه جيداً.

2.ضعي زيت الزيتون في حمام مائي على نار هادئة.

3.أطفئي النار عندما ترين ترسبات الملح قد بدأت تتكون في قاع القدر.

4.صفي زيت الزيتون من ترسبات الملح.

5.اجمعي الثوم مع زيت الزيتون والزعتر في وعاء زجاجي محكم الإغلاق.

6.رجي الوعاء جيداً حتى تختلط المكونات جيداً.

7.ضعي الوعاء الزجاجي في مكان مظلم لمدة أسبوع حتى تتخمر المكونات.

8.بعد انتهاء المدة قومي باستخدام المزيج في حمام زيت لشعرك لمدة ساعة.

9.كرري الوصفة مرة أو مرتين أسبوعياً، وستجدين الفرق من بداية الأسبوع الثاني.

10.لا يقوم هذا المزيج المغذي بتكثيف الشعر فحسب، بل يعمل على تغذية الشعر وإكسابه اللمعان؛ بسبب احتوائه على زيت الزيتون، كما يعمل على تنعيم الشعر؛ نظراً لاحتوائه على الثوم.



وللتخلص من رائحة الثوم بكل سهولة عليك باستخدام إكليل الجبل بهذه الطريقة:

1.أحضري مقداراً من إكليل الجبل وضعيه في إناء له غطاء.

2.سخني لترين من الماء حتى الغليان.

3.ضعي الماء المغلي على إكليل الجبل، ثم أغلقي الإناء بإحكام حتى تحتفظي بالزيوت الطيارة المتواجدة بداخله.

4.بعد استخدام حمام الزيت مع الثوم قومي بغسل شعرك بالشامبو، ثم قومي بغسله بمنقوع إكليل الجبل.

5.يتميز إكليل الجبل برائحته الجذابة وقدرته على منع تساقط الشعر أيضاً، وبهذه الطريقة ستكونين قد أخفيتِ رائحة الثوم من جهة وأوقفتِ تساقط شعرك من جهة أخرى.

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