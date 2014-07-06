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انتهاء التحقيق مع ممدوح الولى في قضية الفساد المالى بمؤسسة الأهرام

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انتهاء التحقيق مع ممدوح الولى في قضية الفساد المالى بمؤسسة الأهرام انتهاء التحقيق مع ممدوح الولى في قضية الفساد المالى بمؤسسة الأهرام

ممدوح الوالى

انتهت منذ قليل، هيئة التحقيق فى فساد مؤسسة الأهرام الصحفية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء والمنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى القضية، امن الحقيق مع ممدوح الولى نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، فى قضية الفساد المالى وإهدار المال العام بمؤسسة الأهرام الصحفية.

وحضر مع ممدوح والى التحقيق، محمد الدماطى المحامى وعضو مجلس نقابة المحامين.

وكان المستشار ثروت حماد، قد أمر الأسبوع الماضي باستدعائه لسماع أقواله على ذمة قضية فساد مؤسسة الأهرام، وحدد جلسة اليوم 6 يوليو و القادم للتحقيق مع الولى فى قضية فساد مؤسسة الأهرام.

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