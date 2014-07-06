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بالصور.. 50 رأس ماشية و10 قروض حسنة من جمعية “الأورمان” لأبناء محافظة أسيوط

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بالصور.. 50 رأس ماشية و10 قروض حسنة من جمعية “الأورمان” لأبناء محافظة أسيوط بالصور.. 50 رأس ماشية و10 قروض حسنة من جمعية “الأورمان” لأبناء محافظة أسيوط

سلم فكري ثابت السكرتير العام المساعد بمحافظة أسيوط في حفل أقيم بقاعة ديوان عام المحافظة 50 رأس ماشية لأبناء المحافظة بقيمة 850 ألف جنيه بالإضافة إلي 10 قروض حسنة للشباب الغير قادر ومحدودي الدخل من مراكز وأبناء المحافظة مقدمه من جمعية “الأورمان” وبالتعاون مع مؤسسة آل نهيان الإماراتية.

وأشار فكري إلي دور اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط في تقديم الدعم والمساندة لكافة المؤسسات وهيئات المجتمع المدني الجادة التي تقدم خدماتها للمواطن على أرض المحافظة وهذا يأتي في إطار تحقيق الشراكة الكاملة بين الجهة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، موضحاً أن مؤسسة الأورمان تبذل جهوداً كبيرة في رفع مستوى معيشة الأهالي في القرى الفقيرة بالمحافظة من خلال توزيعها لرؤوس الماشية على الفقراء وخدماتها الأخرى التى تقدمها.

وأوضح خالد عبد العليم مدير فرع جمعية “الأورمان” بأسيوط أن المواشي تكون للحالات المستحقة من الأرامل ومحدودي الدخل بمراكز المحافظة ويتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومديرية الشؤون الاجتماعية والطب البيطري بأسيوط، موضحاً أنه سيتم منح أصحاب المواشي 400 جنيه شهرياً .

وأضاف أنه تم منح 10 قروض بقيمة 4 ألاف لكل فرد منهم 2 قرض حسن تجديد إذ يتم إعفاءهم من نصف المبلغ ،مشيراً إلي أن الجمعية تقوم أيضا بالمساهمة في تقديم مساعدات إنسانية للأهالي إذ تم عمل حوالي 30 عملية قلب للأطفال بمستشفي الجامعة بأسيوط بالإضافة إلي توصيل كهرباء لـ120 حالة وسقف 12 منزل للفقراء .

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