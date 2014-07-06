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بالصور.. محافظ المنوفية خلال جولته: غرامة 500 جنيه لمخالف التعريفة الجديدة

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بالصور.. محافظ المنوفية خلال جولته: غرامة 500 جنيه لمخالف التعريفة الجديدة بالصور.. محافظ المنوفية خلال جولته: غرامة 500 جنيه لمخالف التعريفة الجديدة

أصدر الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية، قرار بتطبيق غرامة مالية قدرها 500 جنية وسحب التراخيص من المخالفين وتجاوز تعريفة الركوب الجديدة التى أصدرتها المحافظة عقب الزيادة فى الوقود .

جاء ذلك خلال جولة المحافظة بموقف الباجور بالحى القبلى بشبين الكوم، لمتابعة الالتزام بالأجرة المحددة ومراقبة الحركة المرورية بالموقف وشدد على العمل بالاهتمام بالموقف ورفع المخلفات المجاورة له، كما أكد على ضرورة رصف الطريق التابع للموقف وذلك لتسهيل عملية سير الحركة المرورية به.

وكان المحافظ قد أقر تعريفة ركوب جديدة بزيادة 50 قرش إلى جنيه، لتصبح أجرة شبين الكوم – القاهرة من 6 جنيه إلى 6.5 جنيه ، شبين الكوم – الاسكندريه من 15جنيه إلى 16 جنيه، وتقرر زيادة جميع الخطوط الطوليه من مدن المحافظة إلى القاهرة 50 قرش و من مدن المحافظة الى الاسكندرية 75 قرش ، وجميع الخطوط التى تعمل داخل المحافظة تقرر زيادتها 25 قرش والتاكسي العداد داخل المدينة وأجوارها 5 جنيهات.

ومن جانبه أكد الدكتورأحمد شيرين فوزى، على ضرورة الاهتمام والمتابعة بكل ما يخص الحركة المرورية وضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة التي تنظم التعديلات الاخيرة على تعريفة الركوب التي أعلنتها .

كما وجه بقيام رؤساء المدن بالمرور اليومى على المواقف ووضع كافة الآليات التى تضمن الالتزام بالتعريفه المقرره واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال اى مخالفه.

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