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شرطة التموين تضبط 67 ألفا و570 لتر بنزين وسولار قبل بيعهم بالسوق السوداء

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شرطة التموين تضبط 67 ألفا و570 لتر بنزين وسولار قبل بيعهم بالسوق السوداء شرطة التموين تضبط 67 ألفا و570 لتر بنزين وسولار قبل بيعهم بالسوق السوداء

أرشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها التي تستهدف مستودعات توزيع إسطوانات البوتاجاز والتأكد من وصولها بالسعر المقرر لمستحقيها وأيضا مناطق الإتجار بسلع البوتاجاز والسولار والبنزين وتحقيق الرقابة على تداول السلع ومكافحة الغش التجاري.

وتمكنت شرطة خلال 24 ساعة من ضبط 19 قضية مواد بترولية بمضبوطات 67 ألفا و570 لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء وتنجح في ضبط 287 قضية تموينية أخرى.

وشملت أبرز هذه القضايا ضبط 5 قضايا إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 27 إسطوانة، وضبط 9 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات6.300 طن، وضبط 66 قضية مخالفات مخابز، وضبط 4 قضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات وزنت 555ر4 طن زيت وسكر وأرز تمويني مدعم.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 29 قضية غش غذائي وغير غذائي، وضبط 21 قضية في مجال مخالفات اللحوم والطيور، وضبط 3 قضايا في مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت 3 أطنان أعلاف و46 عبوة مبيدات، وضبط 117 قضية في مجال (عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر).

وقامت الأجهزة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.

أ ش أ

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