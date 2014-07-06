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إصابة 3 في مشاجرة لرفع الأجرة بالمنيا

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أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين أهالي قرية بالمنيا، بسبب رفع تعريفة أجرة «التوك توك»، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الأوضاع واحتوائها.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد هشام نصر، مدير البحث الجنائي، بحدوث مشاجرة نشبت بين كل من «حربي. ع. ح»، 35 سنة، فلاح، وأشقائه «فرح وعزت وروماني»، طرف أول، و«على. أ. ع»، 23 سنة، و«جمال. م. م»، 22 سنة، طرف ثان، مقيمين جميعاً بقرية «شارونة» التابعة لمركز مغاغة، وتبين أن المشاجرة بسبب الخلاف على زيادة أجرة «توك توك» ملك للأول، من الطرف الثاني، بعد أن قرر رفع الأجرة على أحد الركاب من الطرف الأول، وتطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها الطرفان العصي والشوم والزجاجات الفارغة، ونتجت عن ذلك إصابة «حربي. ع»، من الطرف الأول، وفردى الطرف الثاني بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم «21378» لسنة 2014، إداري مركز شرطة مغاغة.

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