ملك السعودية في أول «سيلفي» مع حفيده

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ذاتية (سيلفي) جمعت بين العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحفيده الأمير بدر بن سعود بن سعد. ولاقت الصورة صدىً واسعًا على المستوى الشعبي، إذ تم إنشاء «هاشتاج» بعنوان #سيلفي_الملك على موقع «تويتر»، السبت، وتم خلاله تناقل الصورة بشكل متسارع، فيما عبّر «المغرّدون» عن سعادتهم بـ«السيلفي»، وأطلق الكثير منهم الدعوات للعاهل السعودي بالصحة والعافية.

ونشط «هاشتاج» # سيلفي_الملك، خلال وقت قصير، عبر قيام المغردين بإعادة النشر والتعليق، الذي غلب عليه استحسان الصورة. فمن ناحيتها، علقت المغردّة شريفة إبراهيم على «السيلفي» بقولها: «الصورة جميلة وعفوية»، فيما قال المغرّد أحمد آل الشيخ: «حفظ الله خادم الحرمين وأمد في عمره، رغم مشاغله وتحمله هموم العالم الإسلامي وشعبه، إلا أنه لم يحرم أسرته وأحفاده من وقته».

ومن ناحيته، قال المغرد خليل مقداشي: «أطال الله عمركم ويعطيك العافية والقوة»، بينما اعتبر المغرد «سعد» الصورة «الأجمل في رمضان»، بينما رأتها المغردة سندس محمد «أفخم سيلفي.. سيلفي ملكي»، في الوقت الذي أعرب فيه آخرون عن تمنياتهم بالتقاط صورة «سيلفي» لهم مع الملك.