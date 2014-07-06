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مباحث تنفيذ الأحكام: تنفيذ 16 ألفا و554 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

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مباحث تنفيذ الأحكام: تنفيذ 16 ألفا و554 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة مباحث تنفيذ الأحكام: تنفيذ 16 ألفا و554 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 16 ألفا و 554 حكما قضائيا متنوعا ، شملت 110 أحكام جنائية ، و 7 آلاف و334 حكم حبس جزئيا ، وألف و327 حكم حبس مستأنفا ، و5 آلاف و633 حكم غرامات ، وألفين و168 مخالفة .

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين .

أ ش أ

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