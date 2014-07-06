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ضبط 18 حالة تهرب ضريبى بأنشطة تجارية ومهنية متنوعة

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ضبط 18 حالة تهرب ضريبى بأنشطة تجارية ومهنية متنوعة ضبط 18 حالة تهرب ضريبى بأنشطة تجارية ومهنية متنوعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الجارى عن ضبط ( 18 ) حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً, شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة ، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ ( 125533790جنيه ) .

وتم ضبط ( 7 ) حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً, شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة ، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ ( 37382394 جنيه ) .

وضبط أيضاً ( 2 ) سيارة لمخالفتهما قانون الإعفاءات الجمركية .

وتم ضبط ( 22 ) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية.

ونفذ ( 27 ) أحكام قضائية متنوعة،و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة .

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