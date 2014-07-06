ضبط 18 حالة تهرب ضريبى بأنشطة تجارية ومهنية متنوعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الجارى عن ضبط ( 18 ) حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً, شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة ، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ ( 125533790جنيه ) .

وتم ضبط ( 7 ) حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً, شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة ، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ ( 37382394 جنيه ) .

وضبط أيضاً ( 2 ) سيارة لمخالفتهما قانون الإعفاءات الجمركية .

وتم ضبط ( 22 ) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية.

ونفذ ( 27 ) أحكام قضائية متنوعة،و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة .