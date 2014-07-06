جلسات مسائية لنظر قضية التحرش بفتيات التحرير بسبب انشغال قاعات محكمة التجمع

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، نظر قضايا التحرش، فى جلسات مسائية، نظراً لانشغال قاعات المحكمة بدوائر جنائية أخرى.

يواجه المتهمون بقضايا التحرش اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف وهددوا بهما وإستخدموهما ضد المجنى عليهن بقصد تخوفيهن بإلحاق الأذى بهن والتأثير فى إرداتهن، لرفض سطوهم عليهن وكان من شأن ذلك القاء الرعب فى نفسوهن وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر والمساس بحريتهن الشخصية وشرفهن حال كونهن إناس ووقعت الجريمة من أكثر من شخصين.

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر في 14 يونيو الجاري بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم والتي أسندت إليهم ارتكاب جرائم خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنيا، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن.

والمتهمون تلك القضايا هم كل من: «كريم.ش.ع.رزق»، 19 سنة، عامل ببنك، و«أحمد.س.م.أ»، 27 سنة، مشرف إضاءة بقناة فضائية، و«مجدي.ا.م»، 16 سنة، عامل، و«عمرو. م.ف.ع»، 33 سنة، عامل معماري، و«محمد.ع.ع»، 22 سنة، سايس، و«إسلام.ع.أ.ر»، 20 سنة، صاحب مغسلة سيارات، و«يوسف.ز.ع»، 23 سنة، عامل إضاءة، و«عبد الفتاح.ع.ح»، 49 سنة، بائع، و«أحمد.إ.ح»، 16 سنة، عامل بمخبز، و«كريم.م.م»، 19 سنة، و«محمد.ف.إ.د»، 36 عامًا، عامل بشركة، و«محمد.ع»، 27 عامًا، صاحب محل أدوات موسيقية.