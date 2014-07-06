الفريق صدقي صبحي يشارك رجال المنطقة الغربية الإفطار

أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة ماضية في التصدي لكافة المخاطر والتحديات التى تستهدف المساس بأمن مصر القومي ، وأن هناك تنسيق وتعاون مشترك مع دول الجوار لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود على كافة الإتجاهات، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة سيظلوا أوفياء لمهامهم الوطنية التى كلفهم الشعب بها للحفاظ على الأمن والإستقرار واقتلاع جذور التطرف والإرهاب فى كافة ربوع مصر، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين بالمنطقة الغربية العسكرية.

وهنأ القائد العام رجال المنطقة بحلول شهر رمضان المبارك والذي شهد أعظم إنتصارات العسكرية المصرية , والذى يتواكب هذا العام مع الذكرى الأولى لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التى وحدت إرادة الشعب المصرى العظيم وأكدت تلاحمه مع قواته المسلحة لإعادة المسار الديمقراطى ورسم ملامح المستقبل وبناء مؤسسات الدولة, واستعادة مصر مكانتها ودورها الريادي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأثنى القائد العام، على الجهد الذى يبذله رجال المنطقة الغربية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة لفرض السيطرة الأمنية على إمتداد حدود مصر الغربية , والتصدى بكل شجاعة وشرف للمخططات والمحاولات التى تستهدف النيل من المجتمع , ووجه التحية لشهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة الذين روت دماؤهم الذكية تراب الوطن , ويقدمون أرواحهم كل يوم من أجل القضاء على الإرهاب وعودة الأمن والإستقرار لأبناء الشعب المصرى.

وأدار القائد العام صدقي صبحي، حواراً مع رجال المنطقة الغربية العسكرية تناول خلاله كل ما يدور من أحداث ومتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية وانعكاساتها على أمن مصر القومى ، وطالب رجال القوات المسلحة باليقظة الكاملة والإستعداد الدائم لمواجهة كافة المخاطر والتحديات لتبقى مصر دائماً وطناً حراً وآمناً لجميع أبنائه.

وشدد القائد العام، على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والجاهزية والإستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل إليهم ، والحفاظ على ما يملكونه من الأسلحة والمعدات والإهتمام بتنمية القدرات الميدانية والبدنية للمقاتلين لتظل القوات المسلحة صمام القوة والأمان للشعب المصري العظيم.

وقام القائد العام بمشاركة رجال المنطقة الغربية العسكرية تناول الإفطار , كما قام بتكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الغربية العسكرية تقديراً لجهودهم فى الإرتقاء بالتدريب والإستعداد القتالي، وإنجازاتهم في التصدي لعمليات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة عبر الحدود.

وأعرب القائد العام فى لقائه مع شيوخ قبائل وعواقل مطروح، عن إعتزازه وتقديره لدورهم وعطائهم الوطنى المشرف ، ودعمهم الكامل للقوات المسلحة فى كل ما يتخذ من إجراءات للحفاظ على أمن مصر واستقرارها مؤكداً أنهم جزء أصيل مكمل للقوات المسلحة في أدائها لمهامها فى حماية الوطن أرضاً وشعباً.

الجدير بالذكر ان اللقاء حضره الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.