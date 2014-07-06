«موانيء البحر الأحمر»: أسعار الوقود لم تؤثر على حركة الملاحة ووصول 110 ألف طن بضائع

قال اللواء بحرى حسن فلاح، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، إنه قام بالتنسيق مع إدارة حماية البيئة البحرية لمكافحة التلوث البحري والإخطار الفوري بأي حادث تلوث و خروج لجنة متخصصة للمعاينة و المكافحة و أن الهيئة مزودة بكافة و أحدث الأجهزة لمكافحة التلوث البحري وتقوم الهيئة بصفة دورية بإجراء مناورات بحرية لمكافحة التلوث، وأكد أن حركة الملاحة بمواني البحر الأحمر تسير بصورتها الطبيعية وأن زيادة أسعار الوقود لم تؤثر على حركة السيارات الداخلة و الخارجة بموانيها ولا يوجد اى تعطل لحركة السيارات بمداخل و مخارج الموانى .

و أضاف – فى تصريحات صحفية – أن ميناء الزيتيات يستقبل اليوم السفينة مصر جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى كما يستقبل ميناء السويس اليوم السفينة الفيروز و على متنها 250 سيارة قادمة من جدة و يغادر الميناء العبارة محبة و على متنها 250 راكب كما يستقبل ميناء الأدبية اليوم السفينة بيوفين بولكير و على متنها 50930 طن كلينكر متجهة إلى ينبع و يغادر الميناء السفينة سبريت اوف مومباى و على متنها 18000 طن بضائع عامة متجهة إلى جدة و السفينة بورسعيد و على متنها 12000 طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة و العبارة الحرية و على متنها 77 شاحنة تركيا متجهة إلى ضبا .

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى العريش و على متنها 63000 طن قمح قادمة من اوكرانيا و العبارة طابا و على متنها 38 شاحنة و 3 راكب من ضبا و يغادر الميناء اليوم السفينة نما اكسبريس و على متنها 62 شاحنة و العبارة القاهرة و على متنها 601 راكب و 25 سيارة و 7 شاحنة و العبارة اليوسيفية و على متنها 1590 معتمر . كما يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة و على متنها 329 راكب و 28 سيارة و 8 شاحنة و يغادر الميناء العبارة سيناء و على متنها 34 راكب و 33 سيارة .

و شهد ميناء سفاجا بالأمس وصول نما اكسبريس و على متنها 11 راكب و 48 سيارة و 61 شاحنة و العبارة اليوسيفية و على متنها 447 معتمر و 7 سيارة .

كما استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة آيلة و على متنها 684 راكب و 17 سيارة و العبارة سيناء و على متنها 178 راكب و 5 سيارة و 11 براد و 7 شاحنة و غادر الميناء العبارة سيناء و على متنها 191راكب و 16 براد و 18 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 106 راكب و 7 شاحنة و استقبل الميناء 397 معتمر و غادر 186 معتمر .

كما غادر ميناء السخنة سفينة الحاويات كوتا كاهاى و على متنها 38984 طن بضائع متجهة الى العقبة .