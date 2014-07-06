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بدء جلسة محاكمة ممدوح الولي في قضية “مؤسسة الأهرام”

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بدء جلسة محاكمة ممدوح الولي في قضية “مؤسسة الأهرام” بدء جلسة محاكمة ممدوح الولي في قضية “مؤسسة الأهرام”

بدأ منذ قليل قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار ثروت حماد، إجراءات التحقيق مع نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق ممدوح الولي، في قضية الفساد المالي والإداري بمؤسسة الأهرام.

رافق “الولي” المحامي محمد الدماطي للدفاع عنه، وتضم هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، كل من المستشار ثروت حماد، رئيسا، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء.

كانت هيئة التحقيق في قضايا فساد مؤسسة الأهرام أمرت الاسبوع الماضي، باستدعاء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق ممدوح الولي، لسماع أقواله غدا الأحد 6 يوليو على ذمة قضية فساد مؤسسة الأهرام.

سبق للمستشار ثروت حماد أن استمع لعدد من مسئولي مؤسسة الأهرام السابقين، وقياداتها، في قضايا الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام بالمؤسسة.

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