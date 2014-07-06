بدء محاكمة 3 متهمين من متحرشي التحرير

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى ، نظر قضايا التحرش بالتحرير، فى جلسة سرية عقدت بغرفة المداولة، حيث يحاكم 3 متهمين ضمن 12 متهمًا في ٥ قضايا، تتعلق بوقائع التحرش وهتك عرض سيدات بميدان التحرير، أثناء الاحتفالات بتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجهت النيابة العامة للمتهمين، الاتهامات الإحتجاز والسرقة وهتك العرض ،وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء طاوي وسنج دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني أو حرفي.

وأكدت النيابة العامة، أن المتهمين عذبوا المجنى عليهن وجردوهم من ملابسهم، وأحدثوا اصابات فى أجسادهن من جراء الاعتداء عليهم وهتك عرضهن بالقوة، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.