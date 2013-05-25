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مشروع قانون كويتى يمنع الدبلوماسيين من الإدلاء بتصريحات للصحفيين

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مشروع قانون كويتى يمنع الدبلوماسيين من الإدلاء بتصريحات للصحفيين مشروع قانون كويتى يمنع الدبلوماسيين من الإدلاء بتصريحات للصحفيين

يبحث مجلس الوزراء الكويتى فى وقت لاحق مشروعا بقانون مقدما من وزارة الخارجية بشأن تعديل بعض مواد قانون خاص بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى فى سفارات الكويت بالخارج، والذى ينظم درجات ومسميات العاملين بالوزارة من الدبلوماسيين، ويضع قواعد جديدة للترقيات، ووضع مسـميات جديدة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم عن مصادر قولها، إن مشروع القانون يحظر فى إحدى مواده الجديدة على العاملين فى هذين السلكين الإدلاء بأى معلومات صحفية أو عمل لقاءات إعلامية دون الرجوع للإدارة المختصة بهذا الجانب، وكذلك حظر ممارسة أى نشاط تجارى أثناء وجودهم فى الخدمة.

وأوضحت أن هذا المشروع يهدف لتعزيز العمل الدبلوماسى الكويتى فى المحافل الدولية، مشيرا إلى أن القانون مر باللجان الوزارية فى مجلس الوزراء، ومتوقع اعتماده فى الجلسة المقبلة.

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مصر 365