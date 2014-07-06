وزير الشئون الخارجية المغربي يغادر بعد لقاء السيسي

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وزير الشئون الخارجية والتعاون بالمغرب “صلاح الدين مزوار”، بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره سامح شكري، لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين .

نقل “مزوار” خلال لقائه مع السيسي وشكري، تحيات وتقدير جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب وتمنياته لمصر، دولة وشعبا، بكل الخير والتقدم والازدهار،بالاضافة إلى دعمه الكامل لمصر ولكل ما يرتبط بتحقيق استقرار ورفاهية الشعب المصري، إلى جانب بحث عقد لجنة عليا مشتركة لاستمرار وتنسيق التعاون بين البلدين .