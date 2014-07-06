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سائقو التاكسي الأبيض يغلقون شارع النزهة اعتراضاُ على تسعيرة تغيير العدادات

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تاكسيأغلق سائقو التاكسي الأبيض شارع النزهة من الاتجاهين اعتراضاً على قرار الشركة المسؤولة عن تغيير بنديرة عدادات التاكسي الأبيض، بتحصيل 100 جنيه عن كل عداد يتم تغييره.

يذكر أن قامت في وقت سابق من مساء يوم الجمعة بتغيير المواد البترولية والكهرباء والمياه وبعض السلع التموينية، وأعلن المهندس إبراهيم محلب عن تغيير بنديرة التاكسي الأبيض بما يتناسب مع الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والغاز وهو ما استتبع تغيير بنديرة العدادات والتي استغلتها الشركة المسئولة عن هذا التغيير وقامت بفرض 100 جنيه عن كل عداد مما أدى لاعتراض السائقين والقيام بوقفتهم.تاكسي 2

تصوير: سامح إسماعيل

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