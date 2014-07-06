تعريفة جديدة للمواصلات بالبحر الأحمر

​​وافق اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، علي تحديد التعريفة الجديدة لنقل الركاب داخل مدينة الغردقة وبين الغردقة وباقي مدن المحافظة وبين مدن الجمهوية.

وعقد المحافظ اجتماعا شارك فيه كل من السكرتير العام والسكرتير المساعد ورئيس مجلس مدينة الغردقة ومدير مرور البحر الأحمر ورئيس مباحث المرور ومدير مواقف المحافظة ومدير موقف الغردقة ورئيس النقابة العامة الحرة ورئيس النقابة العامة وعدداً من السائقين (السرفيس ووسائل النقل بين المدن والمحافظات)، حيث تم الاتفاق علي التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات بالبحر الأحمر.

واكد المحافظ أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو تحقيق المصلحة العامة والتى ترضى الراكب وأصحاب المركبات الذين يجب عليهم مراعاة الأهالى وأن الزيادة التى تمت فى أسعار الوقود يجب أن يقابلها زيادة بسيطة على الراكب لا تتعدى 10% من أجرته، وجاءت التعريفة الجديدة.

والتعريفة بين المحافظات كالتالى:

الغردقة – سوهاج 45 جنيها

> الغردقة -أسيوط 55 جنيها

> الغردقة – الأقصر 35 جنيها

> الغردقة -أسوان 55 جنيها

> الغردقة -السويس 55 جنيها

> الغردقة -المنيا 55 جنيها

> والتعريفة بين المدن كالتالى:

الغردقة – سفاجا 9 جنيهات

> الغردقة – راس غارب 22 جنيها

> الغردقة – القصير 17 جنيها

> تعريفة خطوط السرفيس:

> الدهار-الميناء 75 قرشا

> الدهار – حفر الباطن 75 قرشا

> الدهار- ابو عشرة 1,25 جنيه

> الدهار – شيرى 1,25 جنيه

> الدهار- مبارك ​1.25​جنيه

> الدهار- كورال بيتش(القرى) 3 جنيهات

> الميناء-خط عرابية 1 جنيه

ووتم زيادة أجرة التاكسى بـ 1 جنيه فقط.

وشدد المحافظ على أنه فى حالة مخالفة هذه التعريفة يتم الابلاغ فوراً عن المركبة، حيث يوجد غرفة عمليات بادارة مرور البحر الأحمر تتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة وتخصيص رقم للإتصال على الرقم التالى:01118601601.