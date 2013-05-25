عباس يدعو المشاركين فى دافوس للاستثمار بفلسطين

دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس المشاركين فى المنتدى الاقتصادى العالمى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "دافوس" بالاستثمار فى فلسطين.

وقال عباس، خلال كلمته فى المنتدى الذى انطلق اليوم السبت فى منتجع البحر الميت، غربى الأردن، "ندعوكم لزيارة فلسطين والاطلاع على الأوضاع، واستطلاع الفرص الاستثمارية، وإجراء اتفاقيات مع المستثمرين الفلسطينيين".

وأضاف أن "الأنشطة الاستثمارية تعزز صمود الشعب الفلسطينى، وتدعم تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، كما تعود بالمنفعة والفائدة على المستثمرين".

وأوضح عباس أن فلسطين تتمتع بفرص واعدة وآفاق رحبة فى مجالات السياحة والزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء، بالرغم من المعوقات الإسرائيلية التى لا تمكن الشعب الفلسطينى من استغلال كامل أراضيه وموارده الطبيعية.

وتابع الرئيس الفلسطينى قائلا، "ننتظر ومعنا المنطقة بأسرها والعالم، أن تثمر المساعى التى تبذل حاليا والمدعومة من الأطراف الإقليمية والدولية كافة، عن الوصول إلى حل يُنهى الاحتلال الإسرائيلى الذى وقع عام 1967، ويضمن لشعبنا حقه المشروع فى دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية".

ورأى الرئيس الفلسطينى أنه لا زال هناك فرصة للوصول إلى تسوية وحل للصراع مع إسرائيل.

وقال مخاطبا الإسرائيليين، "إنهاء الاحتلال لأرضنا، وإطلاق سراح أسرانا، ورحيل المستوطنين والاستيطان، وتفكيك جدار الفصل العنصرى، هو ما يصنع السلام، ويضمن الأمن لكم ولنا، والفرصة ما زالت ممكنة لصنع هذا السلام، فتعالوا لنجعل السلام حقيقة ننجزها على الأرض، لتنعم أجيالنا الحاضرة والمستقبلية بثماره، وتعيش فى ظلاله".