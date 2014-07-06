المطار يلغي سفر راكب يمني مخمور إلي صنعاء

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، سفر راكب يمنى مخمور اثار حالة من الذعر بين ركاب الطائرة المسافر عليها إلى صنعاء، وتم إنزال حقائبه من الطائرة التى إستأنفت الرحلة بدونه .

وذكرت مصادر أمنية، أنه أثناء استعداد الطائرة المصرية المتجهة إلى صنعاء، للإقلاع فوجىء طاقمها بقيام الراكب ” ي . م ” 24 عاما بالتشاجر مع الركاب، وأصيب بحالة من العصبية الشديدة وعدم الإتزان، وتم إستدعاء طبيب الحجر الصحى، وبالكشف عليه تبين أنه فى حالة سكر وحالته لا تسمح بالسفر، وتم إلغاء سفره وإنزال حقائبه من الطائرة التى استأنفت رحلتها بدونه بعد تأخر استمر 20 دقيقة .