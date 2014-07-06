محافظ الغربية يعتمد تعريفة المواصلات الجديدة

اعتمد اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، على الزيادة الجديدة لتعريفة الركوب بالسيارات الأجرة والسرفيس بعد اعتمادها من لجنه إدارة مشروع مواقف سيارات الاجرة والسرفيس وذلك وفقا للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بعد الزيادة فى أسعار الوقود، حيث تم الاتفاق على زيادة تعريفة الركوب للخطوط الداخلية من 25 قرش وحتى 75 قرش لخطوط القرى والمراكز وتقرر زيادة الخطوط الخارجية بمقدار 75 قرش للتعريفة المعمول بها حاليا والاقل من 8 جنيه وزيادة جنيه من 8 الى 12 جنيه و1.5 من 13 الى 17 جنيه و2 جنيه من 23 جنيه الى 27 جنيه و3 جنيه من 28 الى 35 جنيه و4 جنيه من 36 جنيه الى 40 جنيه و5 جنيه من 41 جنيه فأكثر.

وطالب نعيم بنشر لوحات ارشادية بالتعريفه الجديدة على جميع المواقف ونقابه السائقين وتعليقها على لوحة كبيرة داخل كل موقف .

وشدد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطن من قبل السائقين، مشيراً إلى أنه سيقوم بجوﻻت مفاجئة بجميع المواقف لمتابعة السير بالتعريفة الجديد والتواصل مطالبا إدارة مرور الغربية بتكثيف الرقابه والمتابعه.