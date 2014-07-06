محافظ القاهرة: زيادة أعداد أوتوبيسات النقل العام ولا تغيير فى أسعار التذاكر

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أنه لا زيادة فى أسعار تذاكر أوتوبيسات هيئة النقل العام فى نطاق القاهرة الكبرى ، كما طالب رئيس الهيئة بزيادة عدد الأتوبيسات العاملة إلى الحد الأقصى ، ووقف جميع الراحات والأجازات لسائقى الهيئة لتلبية احتياجات المواطنين.

تضمنت التوجيهات وبمناسبة شهر رمضان تشغيل الأوتوبيسات على جميع الخطوط من الخامسة صباحاً وحتى الثانية من صباح اليوم التالى بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بالمساجد والأماكن الدينية التى تعمل على مدار 24 ساعة.

وأقر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة تعديلات في أجرة سيارات السرفيس في القاهرة بحيث يعكس ذلك الزيادة المتوقعة في تكاليف التشغيل بعد رفع السولار والبنزين.

تراوحت الزيادة مابين 25 قرشا للخطوط التي تتراوح تعريفتها الحالية ما بين جنيه واحد وأقل من جنيهين ، وزيادة قدرها 50 قرشا للخطوط التي تتراوح الأجرة بها الان مابين 2 وأقل من 3 جنيهات ، وزيادة قدرها 75 قرشا للرحلات التي تتراوح الان ما بين ثلاثة الي خمسة جنيهات.

وصرح المحافظ أن نسبة الزيادة في التعريفة تتراوح ما بين 15 ــ 20% لجميع الرحلات وانه ستكون هناك مراقبة مستمرة للتأكد من الالتزام الدقيق بالتعريفة الجديدة.

وقرر محافظ القاهرة إدخال تعديلات على تعريفة سيارات الميكروباص بين القاهرة وباقى المحافظات تتضمن زيادة التعريفة بنسبة تتراوح ما بين 8 – 12% وبمقتضى هذا التغيير تم إصدار جدول يحدد الزيادة منسوبة إلى الأجرة الحالية على النحو التالى :-

> قيمة الزيادة فى الأجرة بين القاهرة وباقى المحافظات

التعريفة الحالية الزيادة

> 1. أقل من 8 جنيهات 50 – 75 قرشا

2. من 8 جنيهات إلى 12 جنيها 1.00 جنيه

3. من 13 جنيها إلى 17 جنيها 1.50 جنيه

4. من 18 جنيها إلى 22 جنيها 2.00 جنيه

5. من 23 جنيها إلى 27 جنيها 2.50 جنيه

6. من 28 جنيه إلى 35 جنيها 3.00 جنيهات

7. من 36 جنيها إلى 40 جنيها 4.00 جنيهات

8. من 41 جنيها – فأكثر 5.00 جنيهات

> وعلى سبيل المثال تم زيادة التعريفة بمقدار نصف جنيه للرحلات من القاهرة إلى شبين الكوم ومنوف وقويسنا وبركة السبع ومنيا القمح وبلبيس ، ومن أمثله الرحلات التى تم زيادتها جنيه واحد كل من كفر الشيخ والمحلة وفاقوس وأبو كبير وطنطا والفيوم.

و أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة قراراً بتحديد تعريفة التاكسي الابيض بعد زيادة اسعار الوقود التي اعلن عنها بالأمس تضمن التعديل رفع بداية العداد لتصبح 3 جنيهات بدلاً من 2.5 جنيه شاملاً اول كيلو متر من الرحلة بالإضافة الي جنيه و40 قرشا لكل كيلو متر بعد ذلك بدلاً من جنيه و25 قرشا.

وصرح المحافظ ان الادارة العامة لمرور القاهرة سوف تراقب التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بدقة.

أ ش أ