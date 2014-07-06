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دفاع الشاعر بـ”محاكمة القرن “: “استغفر الله العظيم اللهم إني صايم”

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دفاع الشاعر بـ”محاكمة القرن “: “استغفر الله العظيم اللهم إني صايم” دفاع الشاعر بـ”محاكمة القرن “: “استغفر الله العظيم اللهم إني صايم”

إسماعيل عبد الجواد الشاعر، مساعد وزير الداخلية

استنكر الدكتور علي الجمل المحامي الحاضر عن المتهم التاسع اللواء اسماعيل عبد الجواد الشاعر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة الأسبق خلال مرافعته النهائية، اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” محاكمة القرن “، التهم المقدم بها موكله في أمر الإحالة، قائلًا أن هناك تناقض غريب حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم علي أنه محرض علي تهمة القتل العمد ثم قدمته في نفس أمر الإحالة علي ان التهمة قتل خطأ، فقال الدفاع ساخراً ” استغفر الله العظيم اللهم اني صايم “.

واستكمل الدفاع، إن هذا يوضح أن النيابة العامة لم يكن لديها وقت كافى لوضع الاتهامات بشكل صحيح، وأمر الإحالة كان موجود على بياض قبل توجيه الإتهام للمتهمين، وان النيابة أحالت القضية رغم كبر حجمها وكثافة عدد المصابين والمتوفين فى أقل من شهر واحد، و يمكن أن تقوم النيابة العامة بالتحقيق، وتوجيه الاتهامات للمتهمين بما يرضى الله وطبقا للقانون .

 

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