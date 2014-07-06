ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 63 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا

انتهت الأجهزة المختصة بميناء سفاجا البحري من الاستعداد لاستقبال مركب الشحن وادي العريش والتي تحمل 63 ألف طن من القمح الأوكراني المستورد لصالح هيئة السلع التموينية، حيث تبدأ عمليات التفريغ فور وصول المركب تحت التحفظ الجمركي بصوامع التخزين بسفاجا لفحص الشحنة من جانب الحجر الزراعي والصحي وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بميناء سفاجا البحري وارسال عينات من الشحنة لمعامل الحجر الزراعي بالقاهرة للتأكد من خلوها من الحشرات الميتة والشوائب والبذور الضارة بالبيئة الزراعية المصرية، بالإضافة إلي تحليل العينات من جانب الحجر الصحي والتأكد من صلاحية الشحنة للاستهلاك الأدمي وخلوها من أي اشعاعات، بالاضافة الي قيام لجنة من الحجر الزراعي والصحي بفحص الشحنة في ميناء التصدير ويتم تفريغ الشحنة بالصوامع تحت التحفظ الجمركي لحين صدور نتائج الفحص الزراعي والصحي.

وتتولي وزارة التموين توزيع الشحنة علي مطاحن محافظات الصعيد حسب الجدول المعد بهدف تدعيم احتياطي القمح في مطاحن محافظات الصعيد لإنتاج الخبز المدعم.