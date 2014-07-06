اجتماع لـ”الوزراء” لتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على إقامة مشاريع جديدة

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً وزارياً لمناقشة عقد مؤتمر دولي للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، حضر الاجتماع وزراء الصناعة، والتخطيط، والتنمية المحلية، والبترول، والمالية، والخارجية، والتعاون الدولي، والاستثمار.

وتم خلال الاجتماع استعراض فكرة المؤتمر وأهدافه، إذ اتفق المجتمعون على أهمية توقيته، داعين إلى استغلاله كفرصة جيدة لتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في مصر تسهم في رفع معدلات النمو، وبما يسهم في تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الأعداد الجيد لهذا المؤتمر للخروج بنتائج ايجابية ومثمرة منه، كما وجه سيادته بتشكيل لجنة وزارية من وزارات التعاون الدولي، والاستثمار والصناعة والتخطيط والخارجية والبترول والمالية للتنسيق والأعداد للمؤتمر، على أن تجتمع اللجنة خلال الأسبوع القادم لوضع تصور حول المؤتمر وإعداد قائمة بأهم المشروعات الاستثمارية المقترحة.