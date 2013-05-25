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بدء امتحانات جامعة الأزهر.. و"العبد" يتفقد اللجان

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بدء امتحانات جامعة الأزهر.. و"العبد" يتفقد اللجان بدء امتحانات جامعة الأزهر.. و"العبد" يتفقد اللجان

بدأت كليات جامعة الأزهر، صباح اليوم، أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى، إضافة إلى المعاهد فوق المتوسطة بكليات أصول الدين والهندسة والعلوم، وهى معاهد مقيمى الشعائر بكليات أصول الدين، ومعاهد فنى المختبرات بكلية العلوم بنين، ومعهد التركيبات الكهربائية بكلية الهندسة، كما يؤدى طلاب إعدادى طب الأسنان امتحان الفصل الدراسى الثانى لهم فى نفس الموعد.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات طلاب كليات الطب بنين وبنات غدا "الأحد" للفرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة، على أن تبدأ امتحانات طلاب مرحلة البكالوريوس الفرقة الخامسة 20 أكتوبر، أما طلاب الفرقة السادسة والخامسة قديم فتبدأ امتحاناتهم 8 ديسمبر.

وأكدت قيادات بجامعة الأزهر أن الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة، سيقوم بعد قليل بالمرور على لجان كليات الجامعة لتفقد سير الامتحانات هو ونوابه الأربعة.

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