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أحلام تتمنى الشفاء للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

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أحلام

أحلام

تمنت النجمة الإماراتية أحلام، الشفاء للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بعد تعرضه لوعكة صحية خضع على إثرها لعملية جراحية.

وكتبت أحلام تغريدة عبر حسابها الرمى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «اللهم اشف والدنا وقائدنا وتاج عزنا شيخنا خليفه بن زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله ورعاه».

ومن المعروف أن النجمة الإماراتية أحلام تحترم وتقدر حكام ورمز الخليج العربى، وتعتز بخليجيتها وانتمائها للإمارات، ولاتترك مناسبة أو عيد إلا وتبارك وتقدم التهنئة لهم.

 

تويتة أحلام

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