وزير الصحة: خصم 10 أيام لمدير مستشفى القناطر الخيرية لمخالفته نظم تحويل المرضى

قرر الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، مجازاة مدير مستشفى القناطر الخيرية المركزي ومدير الطوارئ بالمستشفى ، بالخصم 10 أيام من راتبهما، وذلك لعدم الاشراف الجاد على أعمال المستشفى ، مما أدى إلى تحويل مريض إلى مستشفى قصر العينى دون التنسيق مع غرفة الطوارئ بالوزارة، مخالفين بذلك التعليمات الخاصة ببروتوكول التنسيق بين المستشفيات قبل تحويل الحالات.

جاء ذلك بناء على التقرير الذى أعده مركز الطوارئ والتحكم 137 بشأن متابعة منظومة الطوارئ بالمستشفيات ورصد أى تقصير تجاه المرضى فى تقديم الخدمة الصحية.

كما قرر مجازاة طبيب الاستقبال بالمستشفى بخصم 10 أيام أيضا من راتبه ، لإهماله فى أداء عمله بالمستشفى لدى مرافقته الحالة لمستشفى قصر العينى وتركها بالمستشفى وعدم العودة لمستشفى القناطر لاستكمال النوبتجيه.

كما قرر أيضاً مجازاة طبيب العناية المركزية بالمستشفى بخصم 5 أيام من راتبه لإهماله فى أداء عمله بتحويل الحالة المرضية لمستشفى قصر العينى دون التنسيق مع غرفة الطوارئ بالمديرية والوزارة ودون إخطار مدير المستشفى ومدير الطوارئ.